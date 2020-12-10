Из Белого дома уберут все следы Трампа: чего боится Байден

Сразу же после того, как действующий президент США Дональд Трамп освободит Белый дом для своего преемника Джо Байдена, в помещениях администрации начнется тщательная уборка, чтобы предотвратить распространение COVID-19 .

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Как сообщает Politico, об этом заявили в Администрации общих служб Белого дома.

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В частности, перед приездом Байдена и его команды будут "тщательно очищены и продезинфицированы" все поверхности, к которым команда Трампа прикасалась в последние моменты его президентства. Например, дверные ручки, выключатели и мебель.

Отвечать за это будет частная фирма Didlake. Администрация общих служб уже заключила с ней 10-месячный контракт по дезинфекции. Сумма сделки 30 тысяч долларов.

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При этом уже известно, что большинство работников администрации будут работать удаленно.

Напомним, что для препятствования распространению коронавирусной инфекции также Байден решил отказаться от парада в честь инаугурации, чтобы избежать большого столпотворения людей.

Как мы уже сообщали, президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, но после инъекции препарата на основе "коктейля антигенов" он, вопреки своему преклонному возрасту, в течение нескольких дней покинул больницу. У Джо Байден пока эту инфекцию не обнаруживали.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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