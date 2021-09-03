Из IT-миллионера в ракетчики – кто и для чего создал космический аппарат Alpha

Ракета Alpha предназначена для запуска малых спутников и способна выводить до 1 тонны полезного груза

Успешный IT-предприниматель Максим Поляков с детства мечтал стать ракетчиком

Американская компания – разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, запустила свою первую ракету Alpha, однако миссия была прервана из-за взрыва космического аппарата. Сайт "Сегодня" выяснил, кто такой Максим Поляков и чем полезна разработка украинско-американской ракеты.

Неудачный полет

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Взлет ракеты Alpha состоялся в 04:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния), но через пару минут после старта взорвалась. Полет длился всего 2,5 минуты.

Причины неудачного полета сейчас выясняют специалисты. Отметим, что стоимость запуска составляла около 15 миллионов долларов.

20 сентября 2020 года компания Firefly Aerospace провела наземные испытания первой ступени ракеты. Статические огневые испытания состоялись 18 августа текущего года и прошли успешно. В ходе испытаний двигатели первой ступени проработали 15 секунд.

Что из себя представляет ракета Alpha

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Ракета Alpha предназначена для запуска малых спутников и способна выводить до 1 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 500 кг – на высокую.

В октябре прошлого года владелец аэрокосмической компании Firefly Aerospace Макс Поляков опубликовал фотографию украинско-американской ракеты Alpha на своей странице в Facebbok, на которой видно, что корпус аппарата украшен узорами, напоминающими мифологическую птицу Феникс.

"Дизайн первой ракеты выбран неслучайно. Феникс – волшебная птица, возрождающаяся после гибели. Метафорически то же самое произошло в 2017 году с компанией Firefly Space Systems, которая заявила о банкротстве, лишившись главного инвестора. Вскоре активы компании выкупил Поляков, возродив ее под названием Firefly Aerospace", – говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Корпус ракеты Alpha украшен узорами, напоминающими мифологическую птицу Феникс. Фото: facebook.com/max.polyakov.756

Что известно о компании Firefly Aerospace

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) – созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос. Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

Firefly Aerospace занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос. Фото: Firefly Aerospace

Кто такой Максим Поляков

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Украинец Максим Поляков попал в поле зрения СМИ в 2017 году, когда приобрел американский космический стартап Firefly Space Systems, чтобы строить легкие ракеты и запускать искусственные спутники.

В 2018 году космический стартап получил от Военно-воздушных сил США космодром SLC-2W в Вандерберге (Калифорния). А в 2019 году стало известно, что компания заключила контракт с "Южмашем" на производство более сотни деталей для ракет.

Максим Поляков большую часть времени живет в Пало-Альто (Калифорния) и примерно раз в два месяца приезжает в Украину. В Киеве он арендует семиэтажное офисное здание в Десятинном переулке.

Полякову 44 года. Он родился в Запорожье в семье инженеров местного филиала предприятия "Хартрон", разрабатывающего автоматические системы управления ракетно-космической техникой.

"Мне изначально нравились физика и математика, поэтому когда настало время выбирать специальность, я знал, что хочу стать ракетчиком, как папа. На "Хартроне" отец разрабатывал систему управления ракетами. Это как Linux или Windows, оболочка для программирования команд", – рассказывал Поляков в интервью "Экономической правде".

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Закончив физмат-школу №28 в Запорожье, Поляков хотел поступить в Московский государственный технический университет им. Баумана, чтобы стать ракетчиком, но в то время (начало 1990-х годов) у семьи была сложная финансовая ситуация и поехать в Москву Поляков не смог. Он поступил в Запорожский государственный медицинский университет по специальности врач-гинеколог.

"Когда я закончил медицинский университет, зарплата была 40 долларов, что мне тоже показалось мало. Там тоже есть иерархия, сразу не пробиться. Посмотрел вокруг. Конечно, разговора о ракетах тогда не было, был разговор о том, как в Запорожье зарабатывать деньги", – вспоминал Поляков.

Максим Поляков с детства мечтал стать ракетчиком. Фото: Firefly Aerospace

10 тысяч долларов в месяц и первый миллион

Поляков видел для себя два пути. Первый – зарабатывать деньги в Украине, второй – зарабатывать за рубежом, находясь в Украине. Единственным вариантом второго пути Поляков рассматривал IT-аутсорс.

Он говорит, что основанная им в 2001 году компания AlarIT Ukraine стала первой IT-аутсорсинговой компанией в Украине, которая разрабатывала программное обеспечение для США, Канады, стран Европы.

Штат AlarIT Ukraine на пике достигал 300 человек. Зарплата программистов в 2001 году в компании составляла 200 долларов, а их рабочее время продавали за границу по 8-10 долларов в час. Уже в 2002 году Поляков таким образом зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц. Тогда это были огромные деньги.

"Через два года мне это надоело, потому что ты разрабатываешь IT для чужих людей, технологии уходят за границу, а ты не капитализируешься. Уже тогда я начал понимать, что такое капитализация", – рассказывал Поляков.

Еще в начале 2000-х годов он пришел к выводу, что выгоднее создать продукт, которым можно владеть, который можно капитализировать, с которым можно выходить на биржу. Создать такой продукт он решил в партнерстве с одним из крупных IT-заказчиков Биллом Добби из Эдинбурга (Великобритания).

Добби создал в Британии аналог американского сервиса проката DVD и Blu-ray-дисков по почте и заказал компании Полякова разработку аналога современной ERP-системы (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). Впоследствии эту компанию купила "Amazon Европа".

В 2003 году Поляков с семьей переехал в Эдинбург и основал с Добби фирму HitDynamics. Это была мощная система аналитики интернет-аудитории, которая позволяла покупать клики из рекламной системы Google. Через несколько месяцев американская Hitwise купила HitDynamics за 6 миллионов долларов.

"Через десять месяцев после старта бизнеса мы его продали за 6 миллионов долларов, вложив 50 тысяч долларов. Это был первый миллион от продажи продукта. Это был 2006 год", – рассказывал Поляков.

На протяжении 2003-2015 годов бизнесмен создает продуктовые IT-компании, капитализирует их и затем продает. В 2005 году Поляков вместе с Добби создают компанию IDE Group с главным офисом в Эдинбурге.

В бизнес-группу входили дейтинговые проекты EasyDate (в 2010 году переименован в Cupid plc), Murka, а также платформа для анализа и тестирования сайтов Maxymiser. Maxymiser "поднял" 26 миллионов долларов венчурных инвестиций и в 2015 году был продан корпорации Oracle.

С 2006 года предприниматель развивал собственные украинские веб-проекты: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.

В 2010 году социальная сеть знакомств Cupid Plc вышла на IPO Лондонской фондовой биржи. В 2012 году Поляков основал в Кремниевой долине инвестиционный фонд Noosphere Ventures.

В 2017 году Поляков вернулся к интересующей его с детства ракетно-космической тематике и через Noosphere Ventures за 75 миллионов долларов купил американский космический стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.

В 2017 году Поляков вернулся к интересующей его с детства ракетно-космической теме. Фото: Firefly Aerospace

Какой тут коммерческий интерес

По словам бизнесмена, Firefly Alpha предложит самую низкую цену на мировом рынке по выводу на орбиту одного килограмма груза и при этом будет зарабатывать 150% маржи.

"Мы можем убить рынок", – утверждал Поляков.

Он также отмечает, что эта ракета идеальна для военных программ.

"Военные не летают вместе с коммерческими грузами, военные летают только с территории США. Фактически мы забираем еще и рынок военных заказов", — говорит он.

Поляков оценивает мировой оборот космических услуг в 330 миллиардов долларов, а через пять лет тот достигнет одного триллиона. Более того, по его словам, потребность в запусках значительно превышает возможности.

"Если вы сейчас хотите "запуститься", то нужно оплатить всю стоимость запуска и подождать два года", – обїясняет бизнесмен.

Благодаря таким рыночным условиям Firefly Aerospace уже продал шесть запусков Израилю, продает запуски во Францию, Швецию, США.

Стартап заканчивает сборку трех ракет. В перспективе, завод в Техасе будет собирать восемь ракет в год. Еще один завод, который компания строит в Майами, плюс мощности "Южмаша" позволят собирать 24 ракеты в год.

После "обкатки" ракеты Firefly Alpha Поляков планирует начать разработку более грузоподъемной ракеты Firefly "Бета" грузоподъемностью 4 тонны.

В чем польза проекта Полякова для Украины

Кроме получения коммерческой выгоды, по словам Полякова, он стремился предотвратить развал днепровского ракетно-космического кластера, основу которого составляет "Южмаш".

"Ранее там работали 20 тысяч человек, сейчас – 12 тысяч. Еще пять лет и "украинского" космоса не будет", – говорил он.

В 2019 году между Firefly Aerospace и "Южмашем" был заключен контракт на 15 миллионов долларов на производство 100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. Также на "Южмаше" Firefly открыл дизайн-бюро, в котором работают 160 человек. Там специалисты производят часть продукции для будущих ракет Firefly с целью отработки технологического процесса и испытаний.

Слева — сопло ракетного двигателя, напечатанного на промышленном 3D-принтере Firefly в дизайн-бюро в Днепре. Справа — сопло, изготовленное традиционным способом. Фото: Firefly Aerospace

Кроме того, благодаря Firefly Aerospace, в украинских ВУЗах увеличилось количество студентов – будущих ракетчиков.

"При нашем участии скоро в Киевском политехническом институте и Днепровском национальном университете состоится первый выпуск 50 специалистов в сфере ракетных технологий. До этого набор был шесть человек в год", – подчеркнул предприниматель.

Поляков стремился развить в Украине ракетно-космическую отрасль. Фото: Firefly Aerospace