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Из России с любовью: врачам США пришлось избавиться от пожароопасных аппаратов ИВЛ (видео)

20 октября, 10:13

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Вентиляторы, присланные еще весной, так и не были в эксплуатации - дефекты были обнаружены сразу после получения

Власти США выбросили 45 дефектных российских аппаратов ИВЛ. Технику для борьбы с COVID-19 Москва передала еще в апреле, по просьбе Вашингтона. На ящиках была трогательная надпись "из России с любовью". Вентиляторы распределили по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако в лечении пациентов их так и не применили, потому что сразу же возникли технические проблемы. А через месяц, в мае, в медучреждениях России произошло сразу несколько пожаров – именно из-за таких аппаратов. Сейчас российские вентиляторы наконец-то утилизировали.

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Стоит отметить, что с российской помощью США регулярно случаются конфузы. Так 1 апреля 2020 года в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн аппаратов ИВЛ, масок, респираторов и других предметов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал груз "гуманитарной помощью". В ответ в Госдепартаменте заявили, что российская "гуманитарная помощь" была доставлена в США за деньги.

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Россия США коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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