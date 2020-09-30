Из-за COVID-19 Disney массово сокращает штат: уволят 28 тысяч сотрудников

Руководство компании Disney намерено уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений.
Об этом сообщает CNN.
На такие меры в компании пошли в связи с пандемией коронавируса.
"Каким бы трудным не было это решение, мы считаем, что шаги, которые мы предпринимаем, позволят нам выйти на более эффективный и действенный уровень, когда мы вернемся к нормальной жизни", – заявили в компании.
Также в Disney отметили, что сотрудники всегда играли важную роль в компании.
"Мы с нетерпением ждем возможности предоставить им возможность вернуться", – добавили в Disney.
Часть работников работали в парках на неполный рабочий день.
О том, что Disney потеряла 91% прибыли из-за коронавируса, представители компании сообщили в мае.
Из-за закрытия тематических парков развлечений и прекращения спортивных трансляций компания потеряла большую часть прибыли.
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