Из-за COVID-19 Disney массово сокращает штат: уволят 28 тысяч сотрудников

В Disney отметили, что сотрудники всегда играли важную роль в компании

Руководство компании Disney намерено уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений.

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Об этом сообщает CNN.

На такие меры в компании пошли в связи с пандемией коронавируса.

"Каким бы трудным не было это решение, мы считаем, что шаги, которые мы предпринимаем, позволят нам выйти на более эффективный и действенный уровень, когда мы вернемся к нормальной жизни", – заявили в компании.

Также в Disney отметили, что сотрудники всегда играли важную роль в компании.

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"Мы с нетерпением ждем возможности предоставить им возможность вернуться", – добавили в Disney.

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Часть работников работали в парках на неполный рабочий день.

О том, что Disney потеряла 91% прибыли из-за коронавируса, представители компании сообщили в мае.

Из-за закрытия тематических парков развлечений и прекращения спортивных трансляций компания потеряла большую часть прибыли.

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