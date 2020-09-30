Українська
$ 28,3
33,13
  1. Мировые новости
  2. США

Из-за COVID-19 Disney массово сокращает штат: уволят 28 тысяч сотрудников

30 сентября, 03:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Disney отметили, что сотрудники всегда играли важную роль в компании

Руководство компании Disney намерено уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

На такие меры в компании пошли в связи с пандемией коронавируса.

"Каким бы трудным не было это решение, мы считаем, что шаги, которые мы предпринимаем, позволят нам выйти на более эффективный и действенный уровень, когда мы вернемся к нормальной жизни", – заявили в компании.

Также в Disney отметили, что сотрудники всегда играли важную роль в компании.

Реклама

"Мы с нетерпением ждем возможности предоставить им возможность вернуться", – добавили в Disney.

В тренде
Минобороны Армении: В Карабахе сбили два вертолета ВВС Азербайджана

Часть работников работали в парках на неполный рабочий день.

О том, что Disney потеряла 91% прибыли из-за коронавируса, представители компании сообщили в мае.

Из-за закрытия тематических парков развлечений и прекращения спортивных трансляций компания потеряла большую часть прибыли.

Ранее новости "Сегодня" писали, как Европа готовится ко второй волне коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США сокращение Disney коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)Украина
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19США
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрылиПолитика
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирус
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирусСША
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с БайденомСША
"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в СШАПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять