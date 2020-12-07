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Из-за карантина американцы стали чаще уходить в запои

7 декабря, 15:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самоизоляция негативно сказывается на психике пьющих людей, установили ученые

Карантин из-за пандемии коронавируса привел к негативным последствиям для пьюзих американцев. Еще весной в США резко выросли продажи алкоголя, а национальный оборот спиртного увеличился на 54%. Позже оказалось, что за каждую неделю самоизоляции вероятность уйти в запой для пьющих американцев увеличивается на 19%. Особенно сильно это затронуло женщин и молодежь.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

В целом во время самоизоляции американцы действительно стали пить гораздо чаще. Вовсе не пьющих американцев эпидемиологические ограничения не заставили выпивать, но сильно пьющие не только начали больше пить, но и чаще уходили в запои. К концу самоизоляции такие люди начинали пить примерно в два раза больше, чем до начала эпидемии.

Ученые предполагают, что постоянное пребывание дома стало одним из факторов стресса, который толкает пьющих людей на злоупотребление алкоголем и повышает вероятность длительных запоев. Эту особенность их психики нужно учитывать как при выработке эпидемиологических мер, так и в других ситуациях, когда представители уязвимых групп населения вынуждены проводить много времени дома.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения советовали воздержаться от распития спиртного и курения сигарет во время самоизоляции.

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Также новости "Сегодня" выяснили, что украинцы стали пить больше и крепче:

Видео: Сегодня

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США спиртное карантин алкоголь коронавирус пандемия самоизоляция

Источник: Сегодня

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