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Из-за пандемии коронавируса миру грозит мусорный коллапс: видео

9 февраля, 23:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ежемесячно в мире используют 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток

В мире считают, сколько дополнительного мусора образовалось от начала пандемии. Экоактивисты грустно шутят: есть риск, что вскоре в морях масок будет больше, чем медуз.

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С начала пандемии COVID-19 в США почти в три раза возросло использование пластика.

Ведь люди предпочитают одноразовую посуду, чтобы уменьшить риск инфицирования.

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Ежемесячно в мире используют 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток.

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Значительная часть попадает на свалки или в Мировой Океан.

Экоактивисты пытаются собирать мусор на побережьях. Впрочем, грустно шутят: есть риск, что вскоре в морях масок будет больше, чем медуз.

Напомним, эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации.

Видео: Сегодня

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мусор маска коронавирус COVID-19

Источник: Reuters/Juan Medina

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