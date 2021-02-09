Из-за пандемии коронавируса миру грозит мусорный коллапс: видео

В мире считают, сколько дополнительного мусора образовалось от начала пандемии. Экоактивисты грустно шутят: есть риск, что вскоре в морях масок будет больше, чем медуз.
С начала пандемии COVID-19 в США почти в три раза возросло использование пластика.
Ведь люди предпочитают одноразовую посуду, чтобы уменьшить риск инфицирования.
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Ежемесячно в мире используют 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток.
Значительная часть попадает на свалки или в Мировой Океан.
Экоактивисты пытаются собирать мусор на побережьях. Впрочем, грустно шутят: есть риск, что вскоре в морях масок будет больше, чем медуз.
Напомним, эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации.
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