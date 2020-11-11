Из-за Трампа Facebook и Google продлили запрет на политическую рекламу

Компании не хотят давать пищу для возможных беспорядков после прошедших выборов в США

Из-за нежелания президента США Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах компании Facebook и Google продлили временный запрет на публикацию политической рекламы на своих платформах и сервисах.

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Об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, продление негласного запрета подтвердили анонимные источники в Google, при этом, когда его снимут, в компании не уточняют.

В свою очередь, в Facebook объяснили причины запрета нежеланием подогревать почву для "возможных беспорядков" после прошедших президентских выборов в США. Причем рекламодатели утверждают, что их не уведомили о продлении запрета.

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Кроме того, по данным журналистов, в Facebook ввели меры, затрудняющие обмен сообщениями информацией о выборах, которая "вводит в заблуждение".

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Причиной ограничений является то, что Дональд Трамп активно распространяет публикацию о фальсификациях при подсчете бюллетеней в ключевых штатах, за что его могут даже заблокировать в Twitter.

Напомним, что, хотя в некоторых штатах продолжает подсчет голосов, а в других объявили пересчет, уже можно говорить о победе на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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