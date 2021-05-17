Из-за Украины Россия стала угрозой для всей Европы – госсекретарь США

Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной

В США следят за действиями РФ. Коллаж "Сегодня"

Наращивание военного присутствия РФ в Украине и "Северный поток – 2" несут угрозу безопасности Европы.

Реклама

Об этом заявил госсекретарь Соединеных Штатов Энтони Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Читайте также: В США экс-спецназовца приговорили за шпионаж в пользу РФ: за что он получил 15 лет

"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток-2", – заявил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему решительно выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

Видео: Сегодня