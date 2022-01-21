"Изложим серьезные опасения": США ответят на прихоти России

Спикер Белого дома рассказала, когда в Вашингтоне дадут ответ Кремлю

Джен Псаки, Сергей Лавров. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят письменный ответ Российской Федерации, в котором выразят свои беспокойства из-за действий Кремля. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности.

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"Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров в отношении действий России, а также идеи относительно того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем", — сказала Псаки.

Она подчеркнула, что необходимо увеличивать прозрачность, снижать риски и усиливать контроль за вооружением.

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