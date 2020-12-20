Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19

Чем ближе сроки начала вакцинации от коронавируса, тем больше общество опасается прививки.

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Интернет заполнили мифы о вакцине из-за короткого срока производства, опасности для аллергиков и о том, что вакцина от COVID-19 может навсегда изменить ДНК. Некоторые даже уверены, что вакцина опаснее самого вируса COVID-19.

Самые распространенные мифы о вакцине по версии CNN:

1. Вакцины были созданы слишком поспешно, поэтому они не безопасны

Вакцины от коронавируса действительно произвели в рекордные сроки. Однако это связано с тем, что компании тщательно готовились. В основе вакцин Pfizer и Moderna была технология, которую специалисты разрабатывали более 10 лет для борьбы с пандемией. Для доработки ученым нужен был только генетический код вируса.

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Одна из причин, почему компании производят вакцины медленно – недостаточное финансирование, ведь обычно они не приносят больших денег фармацевтическим компаниям. В случае с вакциной от COVID-19 все наоборот. США заплатили компаниям миллиарды долларов авансом, чтобы ускорить процесс создания эффективной вакцины.

Клинические испытания также прошли достаточно быстро. Однако это связано не с тем, что ученые торопились, а из-за самой пандемии. Из-за большого количества случаев ученым не понадобилось много времени, чтобы проверить эффективность вакцины.

2. Для людей с аллергией вакцина опасна

Как и любой другой медицинский препарат, людям, страдающим аллергией на определенные составляющие, не стоит применять вакцину. Однако это достаточно низкий процент.

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В клинических испытаниях вакцин Moderna и Pfizer, в которых участвовало почти 80 000 человек, аллергических реакций не наблюдалось. Однако по мере того, как вакцины будут распространяются среди миллионов людей, их будет видно больше.

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3. Вакцины навсегда могут изменить ДНК

Возможно, этот слух появился после того, как стало известно об использовании в вакцинах Pfizer и Moderna генетического материала. Однако это не значит, что РНК, которую используют компании, может остаться в организме.

4. Вакцины опаснее коронавируса

Как сообщала врач из отделения неотложной помощи Университета Брауна Меган Рэнни, не менее 1% людей, заболевших коронавирусом, умирают от него. Еще 10-20% были госпитализированы. Также у 30% наблюдаются длительные симптомы. К слову, если посмотреть на статистику последствий коронавируса, становится понятно, что вакцина намного безопаснее, несмотря на временные побочные эффекты.

Отметим, вакцину от коронавируса массово применяют только после того, как она пройдет все стадии клинических испытаний и будет признана не только эффективной, но и безопасной.

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Так, пока Украина ждет поставку первых доз вакцины от коронавируса, некоторые страны уже получили первые поставки и начали массовую вакцинацию своих граждан.

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