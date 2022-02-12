Как Байден намерен перехитрить Путина с Украиной: в CNN раскрыли секретные данные разведки

Администрация президента США считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох

Чиновники администрации Джо Байдена сообщили, что разоблачения американских СМИ были тщательно согласованы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько своих источников.

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Что говорят в США

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы" между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России, снизить эффективность любых операций и в конечном счете сдержать военные действия.

Официальные лица США заявили, что "есть признаки того, что эта стратегия работает". Администрация Джо Байдена считает, что президент РФ Владимир Путин был "застигнут врасплох некоторыми публикациями", а перехваты данных разведки показали, что российские военные и разведчики якобы недовольны разоблачением их планов.

"Мы надеемся, что в России удивлены тем, что союзники знают об этих вещах, и что у них есть внутренняя реакция", – сказал CNN высокопоставленный представитель западной разведки.

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По его словам, "полезно заставить их (Россию – ред.) сомневаться в себе":

"Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле выполнить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность. Иногда, если вы достаточно усомнитесь в системе, они могут фактически отстранить некоторых компетентных людей, которых они подозревают в шпионаже, которые на самом деле вовсе не шпионы".

"Мы не используем прессу"

Также отмечается, что такая стратегия администрации президента США привела к столкновениям с американскими СМИ из-за "нежелания администрации предъявить доказательства своих утверждений".

Издание пишет, что раскрытие информации в основном происходило в форме заявлений представителей агентства, а официальные лица предоставили мало доказательств – "по сути просили репортеров сообщить материал без подтверждения".

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"Мы не используем прессу в качестве инструментов. Мы занимаемся стратегической коммуникационной кампанией. Имейте в виду, что существует много потенциальных аудиторий этих разоблачений – независимо от того, сделаны ли они с трибуны, сделаны ли они на предварительном брифинге или в других форматах", – заявил представитель западной разведки.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

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