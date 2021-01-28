Как организм переносит прививку от COVID-19: рассказ вакцинированного (видео)

Данные о самочувствии, температуре и симптомах вакцинированных поступают в Центр контроля за заболеваниями

Как переносит организм прививки от COVID-19 – уже изучают американцы. Там вакцины получили более 10 млн человек. Но пока – это только врачи и пожилые люди. Имеются ли жалобы у тех, кому укололи препарат Moderna?

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Об этом эксклюзивно новостям "Сегодня" рассказывает собственная корреспондент в США Зоряна Степаненко.

Длиннющая очередь из машин в несколько километров. Американцы съезжаются к центру вакцинации, чтобы получить прививку от COVID-19. Его колют прямо в палатках вдоль дороги. Впрочем, спасительные дозы пока доступны лишь наиболее уязвимым категориям людей – тем, кому за 65, и медикам.

Какая она, антиковидная вакцина, – лично испытал Юрий Дейчаковский – американский кардиолог из клиники Джона Хопкинса. Прививку этнический украинец сделал несколько недель назад:

"Я почувствовал, как меня, может, пчелка укусила или комарик. Но сразу пошел и работал, делал операции целый день. Мне повезло, что никакой системной реакции я не чувствовал", – говорит кардиолог Юрий Дейчаковский.

Никаких побочных эффектов не чувствует и сейчас – ни головокружения, ни лихорадки, ни слабости. О самочувствии отчитывается каждое утро. Как и миллионы других вакцинированных, заполняет форму в спецприложении. Данные о самочувствии, температуре и симптомах поступают в Центр контроля за заболеваниями.

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Эффективность вакцины Юрий оценит спустя пару недель – когда получит обязательно вторую дозу и сдаст тест на антитела. Волнуется в ожидании этой проверки, и надеется: иммунитет к COVID-19 все-таки возникнет.

Ускорить темпы вакцинации всячески пытаются новые американские власти – договорилась о закупке дополнительной партии вакцины. Поступит она летом, и тогда ее общих запасов хватит на 90 процентов населения. Если привить столько людей, то, по прогнозам ученых, здесь сформируется коллективный иммунитет, и коронавирус будет понемногу отступать из страны, пострадавшей от него сильнее всего всего в мире.

Видео: Сегодня

Напомним, США планируют закупить еще по 100 млн доз вакцин от коронавирусной болезни, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Ожидается, что к концу лета от коронавируса прививки получат около 300 тысяч американцев.

Также говорилось, что вакцина Moderna убивает вирус-мутант, штаммы которого ранее обнаружили в Великобритании и ЮАР.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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