При Трампе создали сенсацию в СМИ о коронавирусе

Бывший советник действующего президента США Дональда Трампа, экс главный редактор ультраправого издания Breitbart Стив Бэннон вместе с китайским миллиардером Гуо Венгуем придумали фейкового эксперта-вирусолога.

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Об этом сообщило издание New York Times.

Доктор Ли Меньян прилетела из Китая в США и появилась на Fox News в шоу Такера Карсона с утверждением, что коронавирус — это биологическое оружие, произведенное в Китае.

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После этого шоу Ли Меньян мгновенно прославилась. Высшие советники президента Трампа и консервативные эксперты приветствовали ее как героя. Почти так же быстро ее интервью было названо в социальных сетях "ложной информацией", а ученые отвергли ее "признание".

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Каждый увидел в пандемии возможность продвинуть свою повестку дня.

Заявления китайского доктора стали оружием для тех, кто намеревался свергнуть правительство Китая.

С точки зрения американских консерваторов, эти "свидетельства" сыграли на растущих антикитайских настроениях и отвлекли внимание от неумелой борьбы администрации Трампа со вспышкой коронавируса.

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Обе стороны воспользовались нехваткой информации, исходящей из Китая, где правительство отказалось предоставить образцы вируса и сопротивлялось прозрачному независимому расследованию. Первоначальное сокрытие вспышки еще больше усилило подозрения в отношении происхождения возбудителя.

Имеющиеся доказательства показывают, что вирус почти наверняка произошел от животного, скорее всего, от летучей мыши, прежде чем эволюционировал и перешел на человека. Хотя спецслужбы США не исключают возможности утечки из лаборатории, они пока не нашли доказательств, подтверждающих эту теорию.

Напомним, в рамках расследования в отношении семейной компании президента США Trump Organization власти Нью-Йорка начали два отдельных расследования в отношении дочери и советника главы государства Иванки Трамп.

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