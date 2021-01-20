Как прошла инаугурация Байдена: яркие фото

В США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Он выступил с речью перед американцами и принял присягу.
"Сегодня" собрали фото и видео с мероприятия.
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Так встречали Джо Байдена с женой Джилл и вице-президента Камалу Харрис с мужем Дугом Эмхоффом.
Тем временем аудитория уже ожидала на начало.
Так начиналась инаугурация.
Перед зрителями выступали звезды США. В частности, певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.
Присутствующие одевали футболки с тематической символикой и носили с собой флаги.
А так Джо Байден принимал присягу и выступал с речью перед американцами.
Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена
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