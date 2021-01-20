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Как прошла инаугурация Байдена: яркие фото

20 января, 19:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Байден уже принял присягу

В США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Он выступил с речью перед американцами и принял присягу.

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"Сегодня" собрали фото и видео с мероприятия.

Читайте также: Инаугурация Джо Байдена: все подробности.

Так встречали Джо Байдена с женой Джилл и вице-президента Камалу Харрис с мужем Дугом Эмхоффом.

REUTERS/Mike Segar
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REUTERS/Mike Segar

Тем временем аудитория уже ожидала на начало.

REUTERS/Brendan McDermid

REUTERS/Brendan McDermid

Так начиналась инаугурация.

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Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

Перед зрителями выступали звезды США. В частности, певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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Инаугурация Джо Байдена: все подробности

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REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Присутствующие одевали футболки с тематической символикой и носили с собой флаги.

REUTERS/Marco Bello

REUTERS/Marco Bello

А так Джо Байден принимал присягу и выступал с речью перед американцами.

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Jim Bourg

REUTERS/Jim Bourg

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США инаугурация Джо Байден
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