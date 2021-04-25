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Как США помогут Украине сдерживать Россию: ключевые положения законопроекта

25 апреля, 10:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев получит от Вашингтона 300 млн долларов на закупку вооружения, а на Москву будут наложены новые санкции

После того, как комитет Сената США по иностранным отношениям поддержал проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", СМИ попытались разобраться, какие еще ключевые положения предусматривает документ, кроме выделения Киеву 300 млн долларов на военную помощь и поставок летального оружия.

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Об этом сообщает украинская редакция Голоса Америки.

В сообщении комитета говорится, что документ "расширяет и улучшает военную поддержку Украины со стороны США и направляет сигнал, что США будут продолжать поддерживать народ Украины, его способность защищать себя, и демократические изменения страны". Кроме того, законопроект:

  • требует, чтобы президент США доложил Конгрессу в течение 15 дней, отвечает ли компания Nord Stream 2 AG, осуществляющая строительство трубопровода "Северный поток – 2", и 19 других организаций, требованиям наложения санкций в соответствии с "Законом о защите энергетической безопасности Европы";
  • подтверждает приверженность США демократическим изменениям Украины, сдерживанию агрессии России в отношении Украины, а также повторно заявляет об отказе признавать аннексию Крыма;
  • выделяет 300 млн долларов военного финансирования (летального и нелетального оружия), 150 млн из которых будут сопровождаться определенными условиями;
  • позволяет Украине получать ускоренным образом избыточные изделия военного назначения;
  • выделяет 4 млн долларов на международное военное образование и подготовку;
  • требует стратегии относительно уязвимости оборонной индустрии Украины к хищническим инвестициям;
  • требует доклада о стратегии дипломатической поддержки Украины со стороны США;
  • предусматривает создание рабочей группы по Украине с европейскими союзниками;
  • предусматривает назначение специального посланника по вопросам Украины по переговорам и региональным вопросам.

После одобрения в комитете законопроект должен быть проголосован в Сенате. В случае успешного голосования его передадут на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США, а после этого – в случае поддержки – на подпись президенту США.

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Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава комитета Роберт Менендес обсудили вопрос увеличения военной помощи Киеву со стороны США.

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Также напомним, в декабре 2020 года Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине.

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