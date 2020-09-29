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Как выбирают президента США: почему победитель может проиграть

29 сентября, 15:05

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Лидер электоральных симпатий не всегда становится лидером государства

Ровно пять недель осталось до дня выборов президента Соединенных Штатов, исход которых буде неясен до самого последнего момента, поскольку избирательная система Украины и одной из старейших мировых демократий отличаются кардинальным образом. О том, как выбирают президента США – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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В Украине каждые пять лет избиратели идут на участки и, поставив "птичку" за своего кандидата, прямым голосованием выбирают будущего главу государства. Однако в Штатах не всегда побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне, и пример выборов 2016 года это наглядно продемонстрировал.

Кандидат от демократов – Хиллари Клинтон обогнала республиканца Дональда Трампа почти на 3 млн голосов. Но победил Трамп, потому что набрал 304 голоса коллегии выборщиков при минимально необходимых 270-ти.

Стоит также учитывать феномен ключевых штатов, где силы кандидатов примерно равны – это Флорида и Огайо. В этом году к ним присоединились Техас и Аризона, которые раньше были оплотами республиканцев, но сейчас там растет поддержка демократов.

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/ Фото: Сегодня

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, кандидата-республиканца, состоятся 29 сентября, в 21:00 по вашингтонскому времени (4:00 утра, 30 сентября, по киевскому времени). Вторые запланированы на 15 октября. Третьи дебаты, где оппонировать будут претенденты на пост вице-президента от кандидатов, пройдут 22 октября.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Байден против Трампа: что нужно знать о выборах президента США и главных претендентах".

О том, как Трамп решил снова идти на пост президента, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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выборы США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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