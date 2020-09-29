Как выбирают президента США: почему победитель может проиграть

Ровно пять недель осталось до дня выборов президента Соединенных Штатов, исход которых буде неясен до самого последнего момента, поскольку избирательная система Украины и одной из старейших мировых демократий отличаются кардинальным образом. О том, как выбирают президента США – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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В Украине каждые пять лет избиратели идут на участки и, поставив "птичку" за своего кандидата, прямым голосованием выбирают будущего главу государства. Однако в Штатах не всегда побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне, и пример выборов 2016 года это наглядно продемонстрировал.

Кандидат от демократов – Хиллари Клинтон обогнала республиканца Дональда Трампа почти на 3 млн голосов. Но победил Трамп, потому что набрал 304 голоса коллегии выборщиков при минимально необходимых 270-ти.

Стоит также учитывать феномен ключевых штатов, где силы кандидатов примерно равны – это Флорида и Огайо. В этом году к ним присоединились Техас и Аризона, которые раньше были оплотами республиканцев, но сейчас там растет поддержка демократов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, кандидата-республиканца, состоятся 29 сентября, в 21:00 по вашингтонскому времени (4:00 утра, 30 сентября, по киевскому времени). Вторые запланированы на 15 октября. Третьи дебаты, где оппонировать будут претенденты на пост вице-президента от кандидатов, пройдут 22 октября.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Байден против Трампа: что нужно знать о выборах президента США и главных претендентах".

О том, как Трамп решил снова идти на пост президента, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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