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Карантин после вакцины не нужен: в США меняют COVID-правила

11 февраля, 09:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Для послабления требований необходимо соответствовать трем критериям

Американские эпидемиологи разрешили людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не соблюдать карантин после контакта с заразившимся или теми, у кого подозревают COVID-19.

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Об этом говорится в новых рекомендациях на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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В то же время, чтобы избежать карантина, необходимо соответствовать трем критериям:

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  • с момента последней инъекции вакцины в серии прошло не менее двух недель;
  • после получения последней дозы прошло не более трех месяцев;
  • отсутствие симптомов COVID-19.

Несмотря на это, вакцинированным людям следует продолжать следовать всем эпидемиологическим инструкциям, в том числе носить маску, соблюдать дистанцию при общении с посторонними, избегать скопления людей и плохо вентилируемых помещений, прикрываться во время кашля и чихания, часто мыть руки.

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Напомним, что для вакцинации в США используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, которые были одобрены местным фармрегулятором. При этом ни одну из них не используют для вакцинации подростков.

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Также мы писали о намерении американского правительства увеличить поставки вакцины по всей территории страны на треть – до 11 млн доз в неделю.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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