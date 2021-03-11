Карантинная "тысяча" от Байдена: США выделили еще 1,9 трлн долларов по борьбу с COVID-19

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предполагающий выделение дополнительно 1,9 триллиона долларов на "План спасения Америки", который ранее принял Конгресс.
Подписание документа снималось на камеры и транслировалось на официальной странице американского лидера в Twitter.
"Этот исторический закон направлен на восстановление стержня этой страны и дать народу этой страны, труженикам, представителям среднего класса, людям, которые построили эту страну, шанс на победу", – заявил Байден.
План стимулирования экономики предполагает прямые выплаты в размере до 1400 долларов американским гражданам, которые зарабатывают до 80 тыс. долларов в год без вычета налогов. Деньги на банковские счета американцев начнут поступать уже в эти выходные.
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Кроме того, до 6 сентября вводятся доплаты на 300 долларов к страховым выплатам по безработице, а на детские пособия – на весь следующий год.
Также почти 20 млрд долларов будут направлены на закупку вакцин от коронавируса, 25 млрд – на помощь по аренде жилья и коммунальным услугам, а 350 млрд – на помощь местным властям.
Стоит отметить, что федеральный бюджет США на 2021 год составляет 2,3 трлн долларов, включая 900 млрд поддержки экономики.
В прошлом году администрация уже экс-президента Дональда Трампа добилась принятия Конгрессом пакета помощи населению в размере 2 трлн долларов.
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