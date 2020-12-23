Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

По состоянию на утро 23 декабря в мире зафиксировано 78 011 432 случая заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, носителями вируса стали более одного процента населения Земли. Фонд ООН в области народонаселения оценивает нынешнюю численность населения Земли в 7,795 миллиарда человек. Это значит, что заразился каждый сотый.
За все время пандемии COVID-19 выздоровели 43 998 513 человек, а умерли – 1 717 055.
Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:
- США – 18 230 242 случая;
- Индия – 10 099 066 случаев;
- Бразилия – 7 318 821 случай;
- Россия – 2 878 382 случая;
- Франция – 2 547 577 случаев.
Украина в этом рейтинге занимает 16-е место, располагаясь между Перу и Ираном.
Ранее мы сообщали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим многие европейские страны, в том числе Франция, стали прекращать авиасообщение с Британией.
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