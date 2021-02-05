Километровые пробки и массовые ДТП: США и Японию завалили снегопады (видео)

В Айове гололед и плохая видимость привели к ДТП с участием 40 машин

Пока украинцев призывают готовиться к лютым морозам, страны на другом конце света тоже страдают из-за непогоды.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Среди стран, которые замело снегопадами, оказалась Япония – на север страны пришел холодный фронт. В связи с этим буквально за сутки насыпало немногим меньше полуметра снега. Это усложнило движение по улицам городов, а автомобили застряли в километровых пробках.

Кроме того, проблемы из-за снега на дорогах и в США. Из-за плохой видимости и гололеда в штате Айова произошла массовая дорожная авария – столкнулись около 40 транспортных средств, но информации о погибших или пострадавших не поступало. Сейчас спасатели пытаются растянуть машины, которые заблокировали междугородную трассу.

Видео: Сегодня

Напомним, что в декабре на севере Японии тоже выпал мощный снегопад, в результате которого улицы замело до 1,6 метров снега, пострадали не менее 13 человек и были отменены десятки авиарейсов.

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Мы также писали о самом сильном с 2016 года снежном шторме, который на этой неделе обрушился на Нью-Йорк. Местами скорость ветра достигала 80 км в час.

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