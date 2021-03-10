Українська
$ 27,74
32,97
  1. Мировые новости
  2. США

Китай может атаковать Тайвань в ближайшие годы – адмирал США дал тревожный прогноз

10 марта, 16:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пекин хочет потеснить и заменить Вашингтон на мировой арене, говорит Филип Дэвидсон

Американский адмирал Филип Дэвидсон считает, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение следующих шести лет, поскольку Пекин активизирует свои усилия по ослаблению вооруженных сил США в Азии.

Реклама

Об этом сообщает Teraz.sk со ссылкой на агентство AFP.

Адмирал выразил опасение, что Китай усиливает свои амбиции по замене Соединенных Штатов и их ведущей роли в международном порядке уже к 2050 году.

"Проблема Тайваня, несомненно, является одной из амбиций, которые Пекин хочет реализовать к этому году. Я думаю, что угроза проявится в течение этого десятилетия, а точнее, в течение следующих шести лет", – сказал комитету Сената высокопоставленный военный чиновник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте также: "Какая страна будет следующей": Тайвань просит международное сообщество защитить его от Китая

Реклама

Напомним, Тайвань отделился от Китая в конце гражданской войны в 1949 году и постоянно сталкивается с угрозой вторжения Народно-освободительной армии Китая.

В тренде
"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

В 1979 году Вашингтон перестал признавать Тайбей дипломатически в пользу Пекина, но остается самым важным неофициальным и военным союзником острова.

Демократический и самоуправляемый Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения авторитарного Китая, лидеры которого рассматривают островное государство как часть своей территории и обещают однажды вернуть Тайвань.

Напомним, в последние дни Вашингтон и Пекин обменялись дипломатическими уколами. Госсекретарь США Тони Блинкен назвал Китай главным геополитическим вызовом XXI века.

В ответ председатель КНР Си Цзиньпин объявил Соединенные Штаты "величайшей угрозой" Китаю.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США Тайвань угроза агрессия адмирал нападение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессу
Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессуУкраина
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против КоломойскогоВласть
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по УкраинеВласть
Ученые выявили неожиданную
Ученые выявили неожиданную "побочку" от вакцины Moderna (фото)США
Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще
Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще "пачку" санкцийСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять