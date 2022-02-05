Китай не спасет Путина от наказания – заявление Госдепа США

Укрепление отношений между Китаем и США не будет приоритетными в разрешении украинского конфликта. Об этом заявила госсекретарь Блинкена Джалина Портер, пишет "Голос Америки".
"Госсекретарь США сказал главе китайского МИДа, что именно деэскалация и дипломатия – это наиболее предпочтительный путь для выхода из сложившейся между РФ и Украиной ситуации. США провели около двухсот встреч с союзниками и партнерами касательно российско-украинского кризиса, и речь идет не только о Европе, но и о партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметила она.
Союз и Китая и России
Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности. Кроме того, Китай поддержал требования России к Западу по вопросам безопасности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о союзе Китая и России, заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.
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Санкции против РФ
- Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.
- В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.
- Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.