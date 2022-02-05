Китай не спасет Путина от наказания – заявление Госдепа США

Пока не решится ситуация с Украиной, РФ не может избежать санкций

Сближение с Китаем не смягчит для России последствия от санкций / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрепление отношений между Китаем и США не будет приоритетными в разрешении украинского конфликта. Об этом заявила госсекретарь Блинкена Джалина Портер, пишет "Голос Америки".

"Госсекретарь США сказал главе китайского МИДа, что именно деэскалация и дипломатия – это наиболее предпочтительный путь для выхода из сложившейся между РФ и Украиной ситуации. США провели около двухсот встреч с союзниками и партнерами касательно российско-украинского кризиса, и речь идет не только о Европе, но и о партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметила она.

Союз и Китая и России

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности. Кроме того, Китай поддержал требования России к Западу по вопросам безопасности

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о союзе Китая и России, заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.

Санкции против РФ