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В США клиент оставил ресторану огромные чаевые, чтобы тот не закрылся из-за COVID-19

27 ноября, 07:24

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Щедрый посетитель пожелал владельцу скорейшего открытия

Неизвестный мужчина в Огайо США оставил чаевые ресторане в размере 3000 долларов, так как заведение должно было вскоре закрыться из-за пандемии коронавируса.

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Об этой истории рассказал сам владелец ресторана Брендан Ринг в Facebook.

"Мужчина пришел в ресторан, выпил пиво и попросил чек, который составлял 7,02 доллара, – сообщил он.

Мужчина допил пиво и, уходя, пожелал владельцу всего наилучшего и сказал, чтобы тот поделился чаевыми с четырьмя сотрудниками данного ресторана.

Когда мужчина вышел, Брендан Ринг посмотрел на чаевые и увидел 3000 долларов.

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"Я побежал за ним, но он сказал, что я не ошибся, и он ждет, когда мы опять откроемся", – добавил он.

Напомним, чтобы не прогореть во время карантина выходного дня, веденного из-за пандемии коронавируса, бизнесмены вносят коррективы в работу своих заведений.

Сайт "Сегодня" узнавал, как выкручиваются предприниматели и повлияет ли это на цены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США рестораны чаевые коронавирус COVID-19
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