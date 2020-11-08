Когда пройдет инаугурация Байдена – дата

Инаугурация Джо Байдена на пост президента США пройдет в январе 2021 года.

Об этом сообщает Fox News.

Церемония должна состояться 20 января 2021 года.

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Так, на Капитолийском холме в Вашингтоне уже начали возводить трибуны.

Отметим, инаугурация в президенты США проходит в присутствии председателя Верховного суда.

Напомним, одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не окончены" и он намерен оспаривать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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