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Комитет Сената США поддержал резолюцию относительно России-спонсора терроризма

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 09:13
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Голосование в комитете еще означает окончательное признание РФ
Отмечается, что резолюция должна получить мощную поддержку в Сенате.
Отмечается, что резолюция должна получить мощную поддержку в Сенате. / Фото: Коллаж: Сегодня

23 июня Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям поддержал резолюцию с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Однако голосование в комитете не означает окончательное признание – решение еще предстоит принять администрация президента США Джо Байдена.

Об этом заявил член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ Крис Кунс, пишет "Голос Америки".

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"Пока это только резолюция, поддержанная комитетом. Окончательное решение должна принять администрация президента. Это резолюция комитета, призывающая администрацию, но не фактическое признание России как государства-спонсора терроризма", – пояснил он.

По словам сопредседателя комитета по международным отношениям, сенатора-республиканца Джеймса Риша, резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря:

"Следующий шаг – за государственным секретарем США (Энтони Блинкен – ред.). Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительную поддержку этой резолюции. Поэтому я думаю, что это будет иметь влияние на госсекретаря", – заявил сенатор.

Последствия для России

Джеймс Риш также отметил, что если США признают страну спонсором терроризма, это повлечет за собой много последствий:

"Наглядный пример – Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении на Украину, был террористическим актом. Он – военный преступник и несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства. Все, что было совершено в Украине, на его ответственности. И нам нужно дать мощный сигнал миру – как мы относимся к ужасающим вещам, которые он совершает".

Как отмечается, включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США:

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  • запрет на поставку оружия (экспорт и продажа);
  • контроль за экспортом товаров двойного назначения;
  • запреты на экономическую помощь;
  • наложение разных финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

​Верховная Рада Украины признала Россию государством-террористом и запретило его военную символику еще 1 апреля.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве. Также в Штатах рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7.

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