Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере

Илон Маск сообщил об успехах своего очередного предприятия, которое благополучно подключило лабораторное животное к интерфейсу "мозг-компьютер".
Как сообщает Bloomberg, об этом американский миллиардер сообщил в чат-приложении Clubhouse.
Успешный эксперимент совершил его нейротехнологический стартап Neuralink, запущенный Маском в 2017 году.
"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом и крошечными проводками в черепе, которая может играть в видеоигры силой мысли. Вы не видите имплант, а эта обезьяна счастливая. У нас самые лучшие условия для обезьян в мире", – сказал Маск.
Целью проекта он назвал создание технологии, которая поможет людям с поврежденным головным или спинным мозгом жить более полноценной жизнью.
"Есть примитивные версии этого устройства с проводами, торчащими из вашей головы. Но эта версия похожа на смартчасы в вашем черепе с крошечными проводами, которые входят в ваш мозг", – объяснил изобретатель.
Маск пообещал примерно через месяц опубликовать видео с группой обезьян, играющих в компьютерный пинг-понг силой мысли.
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