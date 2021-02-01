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Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере

1 февраля, 16:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американский бизнесмен похвастался прорывом очередного своего стартапа

Илон Маск сообщил об успехах своего очередного предприятия, которое благополучно подключило лабораторное животное к интерфейсу "мозг-компьютер".

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Как сообщает Bloomberg, об этом американский миллиардер сообщил в чат-приложении Clubhouse.

Успешный эксперимент совершил его нейротехнологический стартап Neuralink, запущенный Маском в 2017 году.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом и крошечными проводками в черепе, которая может играть в видеоигры силой мысли. Вы не видите имплант, а эта обезьяна счастливая. У нас самые лучшие условия для обезьян в мире", – сказал Маск.

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Целью проекта он назвал создание технологии, которая поможет людям с поврежденным головным или спинным мозгом жить более полноценной жизнью.

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"Есть примитивные версии этого устройства с проводами, торчащими из вашей головы. Но эта версия похожа на смартчасы в вашем черепе с крошечными проводами, которые входят в ваш мозг", – объяснил изобретатель.

Маск пообещал примерно через месяц опубликовать видео с группой обезьян, играющих в компьютерный пинг-понг силой мысли.

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обезьяна мозг нейрохирург Илон Маск
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