Конец эпохи. Почему один из самых богатых людей в мире Джефф Безос ушел из Amazon

Он оставил бизнес ради космических полетов, но на Земле не очень-то будут рады его возвращению

Джефф Безос ушел с поста гендиректора Amazon ради космоса. Коллаж: "Сегодня". / Фото: REUTERS

5 июля американский предприниматель Джефф Безос официально ушел с поста генерального директора Amazon. Он пробыл на этой должности ровно 27 лет. За это время компания выросла из обычного книжного онлайн-магазина до гиганта розничной торговли мирового масштаба с ежегодным оборотом в 1,7 триллиона долларов.

О том, что он собирается оставить свой пост, Безос заявил еще в феврале 2021 года. Тогда он отметил, что не собирается уходить на пенсию. Свое решение объяснил нехваткой времени для других проектов: благотворительных фондов Day One Fund и Bezos Earth Fund, аэрокосмической компании Blue Origin и таблоида The Washington Post.

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Как Безос заработал свои миллиарды и чем собирается заниматься дальше, читайте в материале сайта "Сегодня".

Первопроходец

Основатель Amazon возглавил список самых богатых людей в мире в октябре 2017-го, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. Произошло это благодаря росту котировок акций компании – за сутки после публикации квартального отчета оценка доли Безоса подросла сразу на 10 млрд долларов. Согласно отчету, акции Amazon выросли на 13%.

"Если вы ориентированы на конкурентов, то не сможете сделать и шага до тех пор, пока его не сделают конкуренты. Если вы ориентированы на клиента, то сможете стать первопроходцами в своей отрасли", – делился Безос правилами своего успеха.

А начиналось все с книжного интернет-магазина Amazon.com, который 30-летний предприниматель зарегистрировал в конце 1994 года. Первоначальные инвестиции составили 300 тыс. долларов, стартовал сайт 16 июля 1995 года.

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Безос не зря говорил о первом шаге, который важно сделать раньше конкурентов, – чтобы опередить всех остальных игроков, предприниматель запустил Amazon.com незаконченным. Как писал The Guardian, изначально на сайте можно было заказать отрицательное количество книг, но потом эту функцию отрегулировали.

"В основе Amazon лежат три идеи, которые позволили компании добиться успеха: ставьте клиента на первое место, изобретайте и будьте терпеливы", – рассказывал предприниматель.

Со временем онлайн-магазин стал продавать не только книги, предложив широкий ассортимент продуктов и сервисов, включая видео- и аудиотрансляции. Уже в 1997 году компания вышла на IPO.

Человек на Луне

Безос расширил сферу своих бизнес-интересов в 2000 году, основав аэрокосмическую компанию Blue Origin. Первые тестовые полеты ракеты-носителя New Shepard, разработанной космической компанией Безоса, состоялись только через 15 лет, в 2015 году. Отметим, что личные инвестиции Безоса в Blue Origin составили миллиард долларов.

"Каждая компания должна оставаться вечно молодой. Если ваши клиенты взрослеют вместе с вами, это рано или поздно приведет к смерти компании", – считает миллиардер.

В 2018 году предприниматель пообещал сделать космические полеты общедоступными.

"Если вы не хотите, чтобы вас когда-либо критиковали, то, ради бога, не делайте ничего нового", – считал Безос.

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Уже в 2019 он представил новую станцию для размещения американской космической миссии на Луне. Корабль, оснащенный новым ракетным двигателем BE-7, специально предназначен для доставки грузов или людей на Луну и обратно – в общей сложности весом до 6,5 т. Особенность аппарата в том, что он разработан с применением деталей, изготовленных методом трехмерной печати, а работает на жидком водороде.

Blue Moon

На лунной станции предполагалось разместить луноход и обеспечить работу команды астронавтов. По словам Безоса, это станет возможным уже к 2024 году. Предприниматель уверен, что Луна привлекательна с точки зрения развертывания производства в космосе из-за меньшей гравитации, чем на Земле.

"Миллиардерам на Земле нет места"

Мечта о космическом полете и стала той причиной, по которой Безос оставил пост гендиректора основанной им компании. 7 июня 2021 года миллиардер объявил на своей странице в Instagram, что собирается в следующем месяце отправиться в космос и берет с собой родного брата.

"Когда ты видишь Землю из космоса, это тебя меняет. Это меняет твои отношения с этой планетой, с человечеством. Это одна Земля. Я хочу отправиться на этом рейсе, потому что именно этим я хотел заниматься всю свою жизнь. Это приключение. Для меня это очень важно", – написал Безос.

Предполагается, что 20 июля ракета-носитель New Shepard доставит капсулу с Джеффом Безосом и его младшим братом Марком на высоту 100 км над уровнем моря – до так называемой линии Кармана.

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На этой стадии капсула отсоединится от ракеты, а находящиеся внутри сумеют воочию лицезреть кривизну Земли и ощутить состояние невесомости. После этого капсула при помощи парашютов приземлится в штате Техас. Примечательно, что это будет первый управляемый полет New Shepard с человеком на борту.

Правда, как оказалось, не все будут рады возвращению Безоса на Землю. Более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать основателя Amazon обратно на Землю после его полета в космос. Самая популярная из таких петиций размещена на сайте Сhange.org. Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".

"Миллиардеров не должно существовать на Земле или в космосе. Но если они выберут последнее, то должны там и остаться", – говорится в описании петиции.

Петиция на Change.org

"Никто не должен быть миллиардером. Отправьте его в космос и перераспределите его деньги между рабочими", – прокомментировал один из подписантов петиции.

Но на самом деле не так уж и важно, вернется Безос на Землю или нет. Главное, чтобы экс-гендиректор Amazon успел осуществить свою мечту о космическом полете первым: на пятки миллиардеру – или, если угодно, на нижние ступени его ракет – наступает другой эксцентричный миллиардер с космическими амбициями, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Напомним, что британец Брэнсон полетит в космос 11 июля, чтобы опередить Безоса, который хотел стать первым миллиардером в невесомости. Время покажет, кто кого.