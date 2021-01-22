Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. США

Конгресс США проголосовал за первого темнокожего главу Пентагона

22 января, 17:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ллойд Остин является необычной кандидатурой по нескольким причинам

Конгресс США проголосовал за кандидатуру Ллойда Остина, которого новый президент США Джо Байден еще в декабре предложил назначить министром обороны.

Реклама

Об этом сообщает Huffington Post.

Утверждение этого назначения завершилось во время голосования в Сенате, которое состоялось 21 января – за Остина отдали свои голоса 93 сенатора из 100, положив конец нескольким неделям дебатов.

Как уже сообщалось, Ллойд Остин станет первым темнокожим главой Пентагона в истории. Однако его кандидатура является необычной не только поэтому – практически всегда эту должность занимали гражданские чиновники.

Окончательно он вступит в полномочия только после подписания Джо Байденом соответствующего закона.

В тренде
Импичмент Трампу предложили перенести на февраль
Реклама

Эксперты утверждают, что Остин станет одним из ближайших советников Байдена по внешней политике, особенно по вопросам, касательно соперничества с Китаем и сокращения военного контингента на Ближнем Востоке.

67-летний Остин является генералом армии США в отставке, с 2013 по 2016 год он возглавлял Центральное командование вооружённых сил США.

Ранее "Сегодня" разбирались, чего Украине ждать от этого и других назначений в команде Байдена.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Пентагон конгресс Сенат США Ллойд Остин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять