Конгресс США проголосовал за первого темнокожего главу Пентагона

Конгресс США проголосовал за кандидатуру Ллойда Остина, которого новый президент США Джо Байден еще в декабре предложил назначить министром обороны.

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Об этом сообщает Huffington Post.

Утверждение этого назначения завершилось во время голосования в Сенате, которое состоялось 21 января – за Остина отдали свои голоса 93 сенатора из 100, положив конец нескольким неделям дебатов.

Как уже сообщалось, Ллойд Остин станет первым темнокожим главой Пентагона в истории. Однако его кандидатура является необычной не только поэтому – практически всегда эту должность занимали гражданские чиновники.

Окончательно он вступит в полномочия только после подписания Джо Байденом соответствующего закона.

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Эксперты утверждают, что Остин станет одним из ближайших советников Байдена по внешней политике, особенно по вопросам, касательно соперничества с Китаем и сокращения военного контингента на Ближнем Востоке.

67-летний Остин является генералом армии США в отставке, с 2013 по 2016 год он возглавлял Центральное командование вооружённых сил США.

Ранее "Сегодня" разбирались, чего Украине ждать от этого и других назначений в команде Байдена.

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