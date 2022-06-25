Конгресс США готовится принять важный документ против Москвы

Резолюция не имеет обязательной юридической силы

Конгресс США готовится сделать важное заявление из-за войны в Украине. Коллаж "Сегодня"

Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, которая признает российские военные преступления в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Foreign Policy.

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Акт геноцида

В резолюции упоминаются зверства российских солдат на территории Украины:

нападения на мирных жителей

прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям

принудительная депортация в РФ и временно оккупированные населенные пункты.

Эти действия соответствуют критериям, которые изложены в II статье Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.

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Оккупанты за утро выпустили по Украине более 50 ракет

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

Ранее мы писали, что военный журналист Владислав Селезнев назвал очень сложной ситуацию в районе Северодонецка Луганской области, однако спрогнозировал, когда украинские военные смогут восстановить контроль над городом.