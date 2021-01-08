Конгресс США начинает новую процедуру импичмента Дональда Трампа

Если после штурма демонстрантами Капитолия вице-президент США Майк Пенс и американская администрация не отстранят президента Дональда Трампа от управления государством, будет инициирована процедура импичмента.

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Об этом в эфире CNN 8 января заявила заместитель спикера Палаты представителей США Кэтрин Кларк.

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"Мы знаем, что наше время ограничено и каждый день, когда Дональд Трамп остается президентом США, является опасным. Поэтому мы можем использовать процедурные инструменты, чтобы быстро задействовать статью об импичменте для голосования в Палате представителей", – сказала Кларк.

Она уточнила, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение в середине следующей недели.

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По данным NBC, на данный момент уже более 200 членов Конгресса призвали отстранить Трампа от должности посредством применения 25-й поправки к Конституции (о признании президента недееспособным), импичмента или отставки.

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Среди них видные члены Демократической партии США – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и будущий лидер большинства в Сенате Чак Шумер. В то же время, за применение 25-ой поправки выступают и некоторые конгрессмены-республиканцы – Адам Кинзингер и Стив Стиверс.

Напомним, что 6 января во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, а десятки были задержаны.

На этом фоне Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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