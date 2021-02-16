Конгресс США намерен расследовать штурм Капитолия аналогично терактам 11 сентября

Конгресс Соединенных Штатов намерен сформировать внешнюю независимую комиссию для изучения фактов и причин штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа.

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Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает "Голос Америки".

По словам Пелоси, комиссия будет создана по образцу комиссии, созданной после атак 11 сентября 2001 года.

"Созданная Конгрессом группа также рассмотрит факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия", – говорится в обращении спикера Палаты представителей к законодателям.

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Напомним, после того, как Сенат не поддержал объявление импичмента экс-президенту Дональду Трампу, Пелоси заявила, что Конгресс продолжит расследование причин ситуации со штурмом Капитолия, чтобы избежать подобных событий в будущем.

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Ранее в СМИ появилась информация, что экс-президент США Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января, хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

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