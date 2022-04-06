Конгрессмены попросили Байдена усилить киберпомощь Украине

Они выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести новый удар

Два конгрессмена написали письмо президенту США. / Фото: Коллаж: Сегодня

Два конгрессмена от Демократической партии попросили президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена увеличить помощь Украине и европейским союзникам в области кибербезопасности.

Об этом пишет CNN.

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Письмо Байдену

Как отмечается, в письме президенту США сенатор Эд Марки и член палаты представителей Билл Китинг выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести удар с помощью кибератак на Украину, "проверяя решимость НАТО".

Конгрессмены хотят, чтобы недавно сформированное Бюро по кибербезопасности в Государственном департаменте укрепляло сотрудничество США с Украиной и европейскими союзниками по вопросам кибербезопасности, что в свою очередь поможет защищаться от российских хакерских угроз.

Напомним, хакерская группа Anonymous нанесла еще один удар по инфраструктуре России. Кибератаке подвергся Липецкий механический завод, который производит продукцию оборонного назначения.

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