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Коронавирус обрушил рейтинг Трампа: Байден резко вырвался вперед

6 октября, 16:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Накануне теледебатов разрыв составлял всего 3 процента, а сейчас уже 16

До выборов главы Белого дома остается ровно четыре недели, а преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем Дональдом Трампом составляет 16%.

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Об этом со ссылкой на общенациональный опрос, проведенный SSRS, сообщает CNN.

После того, каку действующего президента подтвердился коронавирус, 57% опрошенных заявили, что поддерживают Байдена и 41% – Трампа. В то же время телеканал напомнил, что независимо от национального лидерства Байдена, гонка за Белый дом в конечном итоге сведется к горстке колеблющихся штатов, которые будут определять исход в Коллегии выборщиков. Ведь опрос – это не прогноз того, чем в конечном итоге закончатся выборы, а, скорее, моментальный снимок нынешней гонки.

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Напомним, Трамп три дня лечился от коронавируса, после чего выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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Также сообщалось, что накануне теледебатов c Байденом, на которые Трамп явился, уже зная, что болен COVID-19, у кандидатов был минимальный разрыв: за демократа готовы были проголосовать 50% американцев, за республиканца – 47%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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рейтинг коронавирус Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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