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Коронавирус в мире: количество инфицированных достигло почти 73 млн

15 декабря, 06:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество случаев COVID-19 в США

В мире за все время пандемии коронавирусом инфицировались почти 73 миллиона человек.

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Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирусом заразились 72 824 936 человек.

Вылечились от COVID-19 41 222 581 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 620 490 человек.

Наибольшее количество заболевших в таких странах:

В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса
  • США – 16 516 874;
  • Индия – 9 884 100;
  • Бразилия – 6 927 145;
  • Россия – 2 656 601;
  • Франция – 2 433 859.

Наибольшее количество тех, кто выздоровел, фиксируют в таких странах:

  • Индия – 9 388 159;
  • Бразилия – 6 158 049;
  • Россия – 2 105 414;
  • Турция – 1 631 944;
  • Аргентина – 1 340 120.
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В то же время наибольшее количество умерших от COVID-19 в таких странах:

  • США – 300 477;
  • Бразилия – 181 835;
  • Индия – 143 355;
  • Мексика – 114 298;
  • Италия – 65 011.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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