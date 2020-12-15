Коронавирус в мире: количество инфицированных достигло почти 73 млн

В мире за все время пандемии коронавирусом инфицировались почти 73 миллиона человек.

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Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирусом заразились 72 824 936 человек.

Вылечились от COVID-19 41 222 581 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 620 490 человек.

Наибольшее количество заболевших в таких странах:

В тренде Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

США – 16 516 874;

– 16 516 874; Индия – 9 884 100;

– 9 884 100; Бразилия – 6 927 145;

– 6 927 145; Россия – 2 656 601;

– 2 656 601; Франция – 2 433 859.

Наибольшее количество тех, кто выздоровел, фиксируют в таких странах:

Индия – 9 388 159;

– 9 388 159; Бразилия – 6 158 049;

– 6 158 049; Россия – 2 105 414;

– 2 105 414; Турция – 1 631 944;

– 1 631 944; Аргентина – 1 340 120.

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В то же время наибольшее количество умерших от COVID-19 в таких странах:

США – 300 477;

– 300 477; Бразилия – 181 835;

– 181 835; Индия – 143 355;

– 143 355; Мексика – 114 298;

– 114 298; Италия – 65 011.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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