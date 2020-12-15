Коронавирус в мире: количество инфицированных достигло почти 73 млн

В мире за все время пандемии коронавирусом инфицировались почти 73 миллиона человек.
Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 15 декабря в мире коронавирусом заразились 72 824 936 человек.
Вылечились от COVID-19 41 222 581 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 620 490 человек.
Наибольшее количество заболевших в таких странах:
- США – 16 516 874;
- Индия – 9 884 100;
- Бразилия – 6 927 145;
- Россия – 2 656 601;
- Франция – 2 433 859.
Наибольшее количество тех, кто выздоровел, фиксируют в таких странах:
- Индия – 9 388 159;
- Бразилия – 6 158 049;
- Россия – 2 105 414;
- Турция – 1 631 944;
- Аргентина – 1 340 120.
В то же время наибольшее количество умерших от COVID-19 в таких странах:
- США – 300 477;
- Бразилия – 181 835;
- Индия – 143 355;
- Мексика – 114 298;
- Италия – 65 011.
Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.
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