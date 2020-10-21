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Космический аппарат Osiris-REx впервые собрал грунт с астероида (фото)

21 октября, 03:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Аппарат Osiris-REx забрал около 60 граммов грунта

Американский космический аппарат Osiris-REx, который запустили на орбиту астероида Бенну в 333 млн км от Земли два года назад, впервые собрал грунт с астероида.

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Об этом сообщает NASA.

Аппарат коснулся поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м. OSIRIS-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать поднявшуюся с поверхности пыль.

Грунт зонд забирал в автономном режиме, всего операция по сбору длилась около 10 секунд. По предварительным данным, аппарат забрал около 60 граммов грунта. В случае, если операция прошла успешно – пробы попадут к ученым 24 сентября 2023 года.

Фото: NASA, аппарат Osiris-REx
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Фото: NASA, аппарат Osiris-REx

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Благодаря собранным образцам можно будет узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

Ранее мы писали, что архитектурная компания BIG и строительная компания ICON напечатают для NASA на 3D-принтере здания для жизни на Луне.

Также сообщалось, что США успешно запустили в космос ракету-носитель среднего класса "Антарес" совместного американско-украинского производства.

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NASA космос астероид
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