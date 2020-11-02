"Ковидные пальцы": ученые выявили еще один нетипичный симптом COVID-19 (фото)

Симптом сохраняется у пациентов в течение 15 суток

Группа исследователей Covid Symptom Study сообщила, что у некоторых пациентов, инфицированных коронавирусом, может появляться раздражение на пальцах ног и рук. Этот симптом болезни назвали "ковидными" пальцами.

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Как сообщает Huffington Post, такие симптомы чаще всего появляются у детей и молодых больных. Пациенты рассказывают, что эти образования могут болеть, зуд они чаще всего не вызывают. Также после исчезновения бугорка на его месте кожа может слезать.

Дерматологи уточнили, что "ковидные" пальцы обычно сохраняются у пациентов в течение 15 суток.

Фото: huffingtonpost.co.uk

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Ранее ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили, что у некоторых пациентов с коронавирусом может появляться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором пальцы сильно краснеют.

Обычно это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. Специалисты отметили, что у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. Однако в большинстве случаев симптом проявляется в легкой форме.

Ранее мы сообщали, что у больных COVID-19 появились новые симптомы.

Также напомним, киевский инфекционист Евгений Дубровский отмечал, что у некоторых больных COVID-19 нет высокой температуры.

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