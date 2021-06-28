Українська
$ 27,46
32,79
  1. Мировые новости
  2. США

Кремль доигрался. США перестанут выдавать визы россиянам

28 июня 2021 1:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из-за сокращения числа сотрудников в России консульские службы не в состоянии обрабатывать заявления на выдачу виз

США с августа не будут выдавать визы гражданам РФ / коллаж "Сегодня"

США с августа не будут выдавать визы гражданам РФ / коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа из-за значительного сокращения числа сотрудников американских консульств.

Реклама

Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан, передает "Дождь".

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", – заявил посол.

Он уточнил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Читайте также: Крым, помощь шпионам и вмешательство в выборы: кто из россиян и за что попал под санкции США

Реклама

Салливан отметил, что это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией.

Не пропусти!
"Последний танец" отправил Роналду домой! Бельгия обыграла чемпионов Европы
Роналду не смог вытащить Португалию в четвертьфинал

"Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских", – заявил он.

Издание отмечает, что до 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, но МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

Напомним, 21 апреля Россия объявила персонами нон грата десять американских дипломатов и дала им месяц, чтобы покинуть территорию страны. Также Россия запретила дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Это существенно осложнит работу дипмиссиий США в РФ.

За неделю до этого США ввели новые санкции против России, чтобы наказать Кремль за действия его правительства и спецслужб против американского суверенитета и интересов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с УкраинойРоссия
Байден не выполнил обещание – в Белом доме назвали ошибку президента
Байден не выполнил обещание – в Белом доме назвали ошибку президентаСША
Маск о вторжении в Россию летом:
Маск о вторжении в Россию летом: "Время решает все"США
Илларионов: На встрече с Путиным Байден совершил немыслимое – ему грозит импичмент
Илларионов: На встрече с Путиным Байден совершил немыслимое – ему грозит импичментВласть
"Земля вас не хочет". 100 тысяч человек потребовали не возвращать Джеффа Безоса из космоса (обновлено)Бизнес
США приостановили пакет военной помощи Украине – СМИ
США приостановили пакет военной помощи Украине – СМИУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять