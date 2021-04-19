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Кровавый апрель в Техасе: в результате стрельбы на улице погибли несколько человек

19 апреля, 06:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Личность стрелка до сих пор не установлена, полиция разыскивает мужчину в серой толстовке с капюшоном, солнцезащитных очках и бейсболке

В США в городе Остин (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц, в результате погибли по меньшей мере три человека.

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Об этом сообщила местная медицинская служба в Twitter.

По данным полиции, инцидент произошел на окраине Остина, но личность стрелка до сих пор не установлена, он объявлен в розыск.

"Подозреваемого в инциденте со стрельбой на Грейт-Хиллз-Трейл и Рейн-Крик-Паркуэй в последний раз видели в серой толстовке с капюшоном, солнцезащитных очках и бейсболке", – говорится в сообщении на странице правоохранителей в Twitter.

Мотивы стрелка также до сих пор неизвестны, но в полиции предполагают, что инцидент носит бытовой характер и считают, что опасности для населения нет.

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Это уже не первый случай стрельбы в штате Техас за этот месяц. Так 8 апреля в городе Брайан также произошла стрельба, в результате которой травмы получили шесть человек, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже один скончался.

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А 5 апреля шесть человек были найдены мертвыми рано утром в доме в пригороде Далласа (штат Техас). В полиции считают, что два брата убили четырех членов семьи, а затем совершили самоубийство.

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США жертвы стрельба техас
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