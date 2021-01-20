Кто есть кто в команде Байдена и чего от нее ожидать Украине

Сегодня, 20 января 46-го президента США Джо Байденаприведут к присяге.Эпоха Дональда Трампа и его президентского курса стала частью истории Америки – перед новым президентом и его командой стоят новые вызовы, которые частично уже были озвучены прессе. Кто есть кто в команде нового президента США, каких политических взглядов придерживается и какую позицию занимает по отношению к Украине, читайте в материале сайта "Сегодня".

Камала Харрис, вице-президент

Фото: Wiki

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Сенатор от Калифорнии, генеральный прокурор штата и окружной прокурор Сан-Франциско, Камала Харрис выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах, но из-за низких рейтингов предпочла поддержать Байдена.

Избранный вице-президент США от Демократической партии, 56-летняя Харрис также стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения на этом посту. (Мало того, по мнению экспертов, она может стать следующим президентом США – то есть первой женщиной-президентом Америки.) Ее мать – уроженка Индии, а отец эмигрировал с Ямайки, причем среди ямайских предков Камалы нашлись рабовладельцы.

СМИ указывают на еще одно забавное противоречие в ее биографии. На прокурорской должности Харрис отправила за решетку порядка 1,5 тыс. фигурантов дел о правонарушениях, связанных с марихуаной. Но перебравшись в Сенат, конечно же, выступала за легализацию.

Уильям Бернс, вероятный директор ЦРУ

Фото: REUTERS/Jonathan ErnstНазвание

Сегодня, 20 января, ушла в отставку Джина Хаспелл – первая женщина во главе разведки США, занимавшая этот пост с 2018 года. Ее преемником может стать 64-летний Уильям Бернс, что тоже создаст прецедент: Бернс никогда не работал в разведке, он дипломат, бывший посол в Москве с 2005 по 2008 гг, свободно говорит по-русски и на арабском.

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"Бернс разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной", – заявил Байден.

Кроме того, новоизбранный президент очень надеется на то, что опыт Бернса работы послом в России очень поможет ему на новой должности.

В СМИ его характеризуют как блестящего аналитика. Пока Бернс с 1982 по 2014 гг проработал в Госдепе, в стране сменилось пять президентов, как демократов, так и республиканцев, что делает его экспертом в большинстве ключевых областей внешней политики. Но есть и ощутимый минус – Бернсу неведома специфика работы с Китаем.

Мишель Флурной, вероятный министр обороны

Фото: Wiki

Еще один прецедент: Пентагон впервые может возглавить женщина, 60-летняя Мишель Флурной, работавшая заместителем министра обороны по политическим вопросам в 2009-2012 гг. Известно о ней не так уж и много. Получила степень бакалавра социальных наук, работала аналитиком в Центре оборонной информации, а к 1989 году работала в Ассоциации по контролю над вооружениями. Принимала активное участие в планировании военной операции в Афганистане, а в последние годы консультировала крупные инвестиционные компании.

Ллойд Остин, вероятный министр обороны

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Другая кандидатура на должность руководителя Пентагона также разрывает привычные шаблоны, как и другие позиции в команде Джо Байдена. Прослуживший в американской армии более 40 лет, генерал в отставке Ллойд Остин может стать первым афроамериканцем на должности министра обороны США. Получил три высших образования – военное, бизнес-образование и в области искусств. В 2013-2016 гг командовал вооруженными силами США в Ираке и Афганистане, а также руководил ответными мерами США на угрозу со стороны экстремистской группировки "Исламское государство". Поддерживает передачу Украине смертельного оружия.

Рон Клейн, глава администрации Белого дома

Фото: Wiki

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Назначение Рона Клейна – вопрос решенный. Советник Байдена во время его президентской кампании, Клейн успел поработать руководителем аппаратов двух вице-президентов США – собственно, Байдена и Альберта Гора. В промежутке успел поработать в администрации Билла Клинтона.

Интерес к политике 59-летнему Клейну привила еще в детстве мама, активистка Демократической партии. Еще в юности проходил стажировку на госслужбе, а будучи студентом, подрабатывал помощником сенатора. Впервые работал с Байденом еще в 1988 году, когда тот впервые принял участие в президентской гонке. В целом, его послужной список легко может занять всю эту страницу.

"Глубокий, разнообразный опыт Рона Клейна и способность работать с людьми из разных политических кругов – это именно то, что мне нужно во главе аппарата Белого дома, когда мы противостоим моменту кризиса и снова объединяем нашу страну", – объяснил свой выбор Байден.

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"Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена – Харрис", – заявил в свою очередь Клейн.

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Любопытная деталь: в фильме "Пересчет", посвященном президентским выборам 2000 года, роль Клейна, главного советника проигравшего гонку Альберта Гора, сыграл Кевин Спейси ("Карточный домик").

Энтони Блинкен, вероятный госсекретарь

Джо Байден, Энтони Блинкен, Сьюзан Райс и Джон Керри. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Единственный чиновник еврейского происхождения в администрации нового президента США, 58-летний Энтони Блинкен – внук выходцев из Венгрии, сын и племянник американских послов. Ранее трудился на Билла Клинтона спичрайтером, в 2009-2013 годах занимал должность советника Байдена по вопросам национальной безопасности, а во время президентства Обамы (2015-2017 гг) занимал должность заместителя государственного секретаря. Именно Блинкену принадлежит формулировка, которой Обама осудил оккупацию Крыма Россией. Кроме того, Блинкен поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия.

"Я за то, чтобы предоставить Украине летальную оборонную помощь. Именно об этом я говорил еще около трех лет назад в New York Times", – заявил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

Его называют одним из наиболее приближенных к Байдену членов команды нового президента. На должности госсекретаря Блинкену предстоит наладить отношения с администрациями тех стран, с которыми успел рассориться Дональд Трамп. Соответственно, от Блинкена ожидают более жесткой позиции по отношению к Кремлю. Кроме того, Блинкен успел официально обозначить позицию новой администрации по поводу арабо-израильского конфликта (Америка будет принимать активное участие в его урегулировании) и стремления Китаю к мировому господству (резко негативное).

Из курьезов можно отметить, что Блинкен играет на гитаре и пишет песни, которые можно послушать в Spotify.

Джейк Салливан, вероятный советник по национальной безопасности

Фото: Wiki

Самый молодой член команды Байдена, 44-летний Джейк Салливан может стать также самым молодым советником США по национальной безопасности – причем более, чем за полувековой срок. Правда, для этого ему придется оставить место преподавателя в Йельском университете, которое он занял в 2014 году после ухода с госслужбы.

В Вашингтоне Салливан был одним из ближайших советников Хиллари Клинтон в ее бытность работы госсекретарем в администрации Барака Обамы. Сам он занимал должность главы отдела планирования политики Госдепартамента.

Высококлассный эксперт по внешней политике, как и Блинкен, с которым у него установились тесные связи, Салливан будет занят возвращением тех союзников, которых страна потеряла благодаря Дональду Трампу. Другие области, на которых, по словам Салливана, он сосредоточит свое внимание, включают Китай и пандемию COVID-19. Кроме того, под его руководством Вашингтон намерен усилить меры кибернетической безопасности.

Напомним, что в 18:00 ожидается начало церемонии анаугурации, а присяга президента и вице-президента – ближе к 19:00 (в Вашингтоне будет полдень – традиционно именно в полдень заканчиваются полномочия предыдущего президента и вступает в должность новоизбранный).

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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