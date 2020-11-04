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Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)

4 ноября, 03:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне букмекеры отдавали довольно убедительную победу Байдену

На выборах в США за президентское кресло борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Сайт "Сегодня" отслеживает результаты выборов и какие штаты кому отдают победу.

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03:09. Во Флориде Байден и Трамп идут нога в ногу с разницей в 0,2%. Байден выигрывает в Джорджии, Вирджинии, Мичигане, Пенсильвании, Нью-Гемпшире. Трамп опережает соперника в Северной Каролине и Южной Каролине. По выборщикам: у Байдена 16, у Трампа 22.

02:45. Трамп побеждает в Индиане, Кентукки и Северной Каролине. По количеству голосов выборщиков у Байдена 16, у Трампа 13.

02:30. В штате Вермонт побеждает Байден (3 голоса выборщиков), а Трамп лидирует в Индиане и Кентукки (получает 19 голосов выборщиков). В Джорджии и Флориде ведет Байден

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Отметим, что на этих выборах в США зафиксирована рекордная явка. В связи с пандемией коронавируса, более 100 миллионов американцев уже проголосовали досрочно по почте или на участках (40% граждан США, фактически каждый третий американец). По предварительным оценкам, количество голосующих превысит 150 миллионов человек. Также на этих выборах проголосовало рекордное количество латиноамериканцев – более 8,5 миллиона человек.

Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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