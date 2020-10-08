Поэзия перемен и возрождения: за что Луиза Глюк получила "Нобеля" по литературе

Нобелевскую премию по литературе получила Луиза Глюк (Louise Glück) "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

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Рассказываем, кто такая Луиза Глюк и чем особенна ее поэзия.

Немного о Луизе Глюк

Луиза Глюк — известная современная американская поэтесса, автор 12 сборников стихов, за которые она получила целый ряд наград, в том числе Пулитцеровскую премию.

Сейчас ей 77 и она живет в Кембридже, штат Массачусетс. Луиза Глюк не только писательница, но и профессор английского языка в Йельском университете.

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Пять фактов из жизни Луизы Глюк:

Родилась в Нью-Йорке, в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии.

В подростковом возрасте у Глюк развилась нервная анорексия. В одном эссе она описала болезнь как результат попытки отстоять свою независимость от матери. Семь лет Луиза Глюк проходила психоаналитическое лечение. По ее мнению, терапия помогла ей преодолеть болезнь и научила думать.

Во время терапии она решила записаться на поэтические семинары вместо традиционного колледжа и начала развивать свой голос.

В 1968 году Глюк опубликовала свой первый сборник стихов "Первенец", за который получила Американской академии поэтов.

В 1993 году Луиза Глюк получила Пулитцеровскую премию за сборник "Дикий ирис".

О чем пишет Луиза Глюк

Луизу Глюк называют автобиографическим поэтом. Хотя ее темы разнообразные, но заметно, что поэзия Глюк сосредоточена на травме. На протяжении всей своей карьеры она писала о смерти, потере, отвержении, крахе отношений и попытках исцеления и обновления. Ее работы известны тем, что она опирается на мифы, историю и природу для размышлений о личном опыте и современной жизни. Так, в ее стихах в ее стихах голоса Дидоны, Персефоны и Эвридики – брошенных, наказанных, преданных – являются масками "я" одновременно личными и универсальными.

В ее стихах "я" прислушивается к тому, что осталось от его мечтаний и заблуждений, и никто не может быть труднее, чем она, противостоящая иллюзиям "я".

Луиза Глюк не только увлечена ошибками и меняющимися условиями жизни, она также является поэтессой радикальных перемен и возрождения, в которых шаг вперед совершается из глубокого чувства потери.

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Нобелевский комитет выделил "Подснежники", стихотворение из ее получившего Пулитцеровский сборник "Дикий ирис", в котором она рассказывает о возвращении к жизни после зимы.:

Известно ли вам, что было со мной? Вам знакомо

отчаяние – вы должны

понимать, что такое зима.

Я не рассчитывал выжить

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в тесной земле. Я не рассчитывал

снова проснуться, ощутить

во влажной почве моё тело,

способное к отклику, всё ещё

помнящее, как открыться

холодному свету

ранней весны –

с испугом, да, но вновь среди вас,

с отчаянным криком радости

на холодном ветру нового мира.

Также следует добавить, что решающий момент перемен Луиза Глюк часто отмечает юмором и едким остроумием. Например, сборник Vita Nova (1999) завершается строками: "Я думала, что моя жизнь окончена, и мое сердце разбито. Затем я переехала в Кембридж".

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Почему Луиза Глюк заслужила Нобелевскую премию?

Объясняя свое решение, председатель Нобелевского комитета Андерс Олссон сказал, что голос Глюк "откровенен и бескомпромиссен и сигнализирует о том, что этот поэт хочет, чтобы его понимали. У нее есть юмор и остроумие"

"Даже если ее автобиографическое прошлое значимо в ее произведениях, ее нельзя считать конфессиональным поэтом. Она стремится к универсальности ... Три черты объединяются, чтобы повторно проявляться в ее работах: тема семейной жизни, строгий, но игривый интеллект и тонкое чувство композиции", – пояснил Олсон.

Нобелевский комитет уже огласил лауреатов этого года в четырех номинация:

Лауреатами премии по медицине стали сразу трое ученых – американцы Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон за "решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом С".

стали сразу трое ученых – американцы Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон за "решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом С". Нобелевскую премию по физике тоже разделили трое ученых – Роджер Пенроуз, Райнхард Гензель и Андреа Гез. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой.

тоже разделили трое ученых – Роджер Пенроуз, Райнхард Гензель и Андреа Гез. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой. Нобелевскую премию по химии в этом году вручили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за открытие генетических ножниц. Их генная технология позволяет изменять ДНК микроорганизмов, растений, животных... и даже человека.

Еще остались две номинации: премия мира (9 октября) и экономика (12 октября).

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