Президент США защищает Мейджора – говорит, он хороший мальчик, просто небольшие проблемы с адаптацией к новому окружению

Младшую из собак семьи президента США Джо Байдена Мейджор, который вместе с еще одной овчаркой Чампом, живет в Белом доме, отправят на дополнительное обучение после инцидентов с укусами сотрудников Белого дома.

Реклама

Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Джил Байден, передает NBC.

/ Фото: REUTERS

По словам президента США, Мейджор – "хороший мальчиком", просто у него возникли небольшие проблемы с адаптацией к новому окружению.

Реклама

Решение о дополнительной дрессировке было принято после двух инцидентов с укусами, произошедшими в последние недели, причем один из пострадавших – сотрудник спецслужб.

"Частное обучение за пределами площадки будет проходить в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как ожидается, продлится несколько недель", – сообщили в Белом доме.

В тренде Россия никогда ни для кого не представляла угрозу – Песков снова публично соврал

Трехлетний Мейджор – младшая из двух немецких овчарок Байденов и был взята из приюта для животных.

Известно, что в начале марта он укусил за руку агента секретной службы, но, по словам официальных лиц, травма была "незначительной". После этого овчарка прошла обучение в Делавэре, но через несколько недель снова укусила одного из сотрудников Белого дома на Южной лужайке.

Напомним, после инаугурации и переезда в Белый дом семейство 46-го президента США Джо Байдена забрало в официальную резиденцию главы государства обеих собак – Чампа и Мейджора.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама