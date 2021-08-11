Лекарству от COVID-19 быть? ВОЗ начала испытания новой методики

Всемирная организация здравоохранения начала самое масштабное в истории клиническое испытание методики лечения коронавируса

В клинических испытаниях примут участие страны Южной и Северной Америки, Африки, Европы и Ближнего Востока / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала беспрецедентные глобальные клинические испытания трех препаратов, которые были определены учеными как наиболее эффективные при лечении коронавируса. В испытании, призванном дать миру новую методику лечения COVID-19, примут участие 14200 пациентов 600 больниц в 52 странах. Украина участие в этой программе не принимает.

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О начале масштабных исследований препаратов сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Карта ВОЗ стран, которые принимают участие в клинических испытаниях

Что за препараты

артесунат – лекарственный препарат для лечения малярии, был разработан в 1977 году китайским химиком-фармацевтом Лю Сю. Во время испытаний его будут вводить больным COVID-19 в течении 7 дней.

иматиниб – противолейкозный цитостатический препарат, используется при лечении рака. Был одобрен в США в 2001 году. Участники исследования будут принимать его 14 дней.

инфликсимаб – лекарство на основе искусственно синтезированных антител, разработанное в США в 1993 году. Используется для лечения заболеваний иммунной системы. Пациентам с COVID-19 будет вводиться разово.

"Поиск наиболее эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 является острой необходимостью", — сказал по случаю запуска новых исследований генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус.

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Ранее уже было установлено, что все три препарата снижают риск смерти у госпитализированных пациентов с коронавирусом.

В поиске "волшебной" таблетки

В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение экспериментального препарата для лечения коронавируса Sotrovimab (VIR-7831) производства британской фармацевтической компании GSK.

Американская компания Pfizer работает над созданием лекарства от COVID-19 в виде таблеток, которое может быть готово уже в этом году, если испытания пройдут успешно.

Украина тоже заявляла о создании некоего инновационного препарата от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в июле заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии новостям "Сегодня".