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Лично "вакцинировал" Санта-Клауса: главный инфекционист США успокоил детей

20 декабря, 16:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Теперь пандемия коронавируса на помешает ему дарить подарки

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил детей, что пандемия коронавируса не помешает Санта-Клаусу прийти к ним.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Он заявил, что обо всем позаботился и лично вакцинировал Санта-Клауса от коронавируса. Теперь он беспрепятственно сможет посетить всех детей и не бояться заболеть.

"Я совершил поездку на Северный полюс,.. и сам сделал прививку Санта-Клаусу. Я измерил его уровень иммунитета, и он в порядке. Он может спуститься в дымоход. Он может оставить подарки... и вам не о чем беспокоиться", – сказал Фаучи, отвечая обеспокоенному ребенку.

Ранее мы сообщали, что в Лас-Вегасе местные Санты делают прививки от коронавируса.

Кроме того, британская нацслужба здравоохранения (NHS) выпустила видео с Санта-Клаусом, которому врачи оказывают помощь в реанимации. Из-за ролика организация подверглась нападкам и острой критике.

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