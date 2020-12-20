Лично "вакцинировал" Санта-Клауса: главный инфекционист США успокоил детей

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заверил детей, что пандемия коронавируса не помешает Санта-Клаусу прийти к ним.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
Он заявил, что обо всем позаботился и лично вакцинировал Санта-Клауса от коронавируса. Теперь он беспрепятственно сможет посетить всех детей и не бояться заболеть.
"Я совершил поездку на Северный полюс,.. и сам сделал прививку Санта-Клаусу. Я измерил его уровень иммунитета, и он в порядке. Он может спуститься в дымоход. Он может оставить подарки... и вам не о чем беспокоиться", – сказал Фаучи, отвечая обеспокоенному ребенку.
Ранее мы сообщали, что в Лас-Вегасе местные Санты делают прививки от коронавируса.
Кроме того, британская нацслужба здравоохранения (NHS) выпустила видео с Санта-Клаусом, которому врачи оказывают помощь в реанимации. Из-за ролика организация подверглась нападкам и острой критике.
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