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Лидер республиканцев в Палате представителей признал вину Трампа в штурме Капитолия

13 января, 21:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шесть республиканцев готовы поддержать импичмент действующему президенту

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти признал, что президент Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, но не поддерживает его импичмент.

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Об этом он заявил на дебатах по поводу импичмента в Палате представителей в среду, 13 января.

"Я считаю, что импичмент президента за такое короткое время станет ошибкой. Не было никакого расследования. Не было никаких слушаний", – сказал Маккарти.

Тем не менее он добавил, что не снимает вины с Дональда Трампа, который ответственен за то, что произошло в Вашингтоне во время утверждения результатов выборов Конгрессом.

В то же время в Палате представителей по крайней мере шесть республиканцев заявили, что собираются голосовать за импичмент Трампу.

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В частности, как сообщает "Голос Америки", республиканка Джейми Эррера Батлер во вторник сообщила, что проголосует за импичмент, поскольку Трамп "нарушил присягу" и "спровоцировал беспорядки с целью остановить мирную передачу власти от одной администрации к другой".

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Еще одна республиканка из Палаты представителей Лиз Чейни заявила, что в истории США не было "большего предательства" со стороны президента.

Голосовать за импичмент также собираются конгрессмены Джон Катко, Адам Кинзингер и Фред Аптон.

Напомним, в Палате представителей Конгресса США состоялось процедурное голосование по резолюции, которая касается импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа. Затем законодатели приступили к двухчасовым дебатам, после которых состоится итоговое голосование.

После этого резолюцию должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.

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В то же время стало известно, что лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл не намерен собирать сенаторов для рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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