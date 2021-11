Людей разбросало в разные стороны: в США автомобиль въехал в толпу участников рождественского парада (видео)

В воскресенье, 21 ноября, в американском штате Висконсин автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Вокеша.

Об этом сообщает CNN.

Происшествие произошло в 16:39 по местному времени. Красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад с участием многих людей.

#Update: WARNING – Shocking video of another angle of the moment the car ploughed through the crowd of children mostly young girls downtown in #Waukesha in #Wisconsin. My thought and prayers are to the families effected by this tragedy. pic.twitter.com/4oFibnnwh7