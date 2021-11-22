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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Людей разбросало в разные стороны: в США автомобиль въехал в толпу участников рождественского парада (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 ноября, 04:22
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В инциденте пострадали более 20 человек
Правоохранители задержали виновника ДТП/Коллаж: Сегодня
Правоохранители задержали виновника ДТП/Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 21 ноября, в американском штате Висконсин автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Вокеша.

Об этом сообщает CNN.

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Детали инцидента

Происшествие произошло в 16:39 по местному времени. Красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад с участием многих людей.

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Что с людьми?

Стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейли Старал, которая находилась на мероприятии, видела, что как минимум четыре человека упали на землю.

"Думаю, что четыре человека передо мной все еще дышали, но они не двигались", — рассказала очевидица.

В то же время ABC News пишет, что в результате аварии пострадали более двух десятков человек.

Действия полицейских

Правоохранители задержали предполагаемого виновника аварии. Продолжается расследование инцидента.

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Смертельное ДТП в Одесской области

В Одесской области водитель сбил женщину, как только она вышла из собственного двора.

Около 18: 30 на дороге в селе Бриновка нашли мертвой 57-летнюю местную жительницу. На ее теле обнаружили травмы, связанные с ДТП. Как рассказал муж погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозил транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро поехал прочь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Разыскивается водитель, причастный к аварии.

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