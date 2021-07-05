Людей загоняют в пещеры: на США и Кубу движется мощный шторм "Эльза"

Во Флориде уже объявлено чрезвычайное положение, пришлось снести даже полуразрушенное здание, которое недавно обрушилось в Майями

Америка и страны Карибского бассейна готовятся к удару стихии / Фото: Pixabay

В США снесли полуразрушенный дом, который недавно обвалился в Майями, поскольку на штат Флорида надвигается мощный тропический шторм "Эльза".

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Отмечается, что число погибших в результате обрушения дома достигло 24 человек, еще судьба 121 человека – неизвестна. Поисковые работы шли круглые сутки.

Здание уже начало покачиваться и удар шторма не выдержало бы, поэтому его решили снести подрывом. Из-за приближения шторма в 15 округах Флориды объявили чрезвычайное положение.

А вот по Карибскому бассейну "Эльза" уже нанесла удар. Мощные ветры и грозы бушуют на Ямайке и Барбадосе. Два человека погибли в Доминиканской Республике, в частности, 15-летний парень. О еще одной жертве сообщили на острове Сент-Люсия.

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Следующая на пути стихии – Куба. Из прибрежных зон вывезли более 180 тысяч человек, непогоду пережидают в приютах. Тем, кто не успел уехать, особенно жителям горной местности, советуют спуститься в пещеры. Прихода "Эльзы" там ожидают уже сегодня.

Напомним, недавно в Чехии мощный торнадо разрушил несколько сел, в результате чего пять человек погибли, десятки людей пострадали. Четыре села практически сравняло с землей, под развалинами домов оставались люди.

А тем временем на выходных непогода бушевала и в Украине. Сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи.