Марсоход Perseverance отправил NASA первые цветные снимки

Он проложит путь для исследования Красной планеты людьми

Марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно приземлился на Марсе, показал первое цветное изображение с высоким разрешением.

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Как говорится на сайте NASA, снимки были сделаны камерой на нижней стороне Perseverance.

Марсоход будет изучать геологию планеты и прошлый климат. Он проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Посадка Perseverance состоялась почти через 45 лет после того, как первый марсоход NASA "Викинг-1" достиг планеты.

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Также диспетчеры миссии Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии получили первый отчет о состоянии вертолета Ingenuity Mars, который приземлился в кратере Джезеро, прикрепленном к марсоходу Mars 2020 Perseverance.

Фото: NASA

Напомним, ранее на этой неделе космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю первое изображение, снятое им с орбиты Марса.

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