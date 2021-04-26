Українська
$ 27,9
33,67
  1. Мировые новости
  2. США

Марсолет NASA побил собственный рекорд: летает все быстрее и дальше (видео)

26 апреля, 07:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во время третьего полета Ingenuity даже на какое-то время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка

Летательный аппарат Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 25 апреля совершил третий успешный полет над поверхностью Марса, впервые удалившись от марсохода Perseverance на 50 метров.

Реклама

Об этом сообщили в NASA.

В космическом управлении отмечают, что аппарат, как и в прошлый раз, поднялся на 5 метров над поверхностью, но теперь удалился от марсохода на 50 метров – пока максимальное расстояние за время пребывания аппарата на Марсе.

Рекордной в воскресенье стала и достигнутая им скорость в 2 метра в секунду. Причем, во время третьего полета Ingenuity даже на какое-то время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.

Реклама

Мини-вертолет Ingenuity весит 1,8 кг и оснащен пропеллерами, способными вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, а также цветной и черно-белой камерами.

В тренде
В Москве пьяная медсестра издевалась над пожилой пациенткой (видео)

Первый полет "марсолета" состоялся 19 апреля, второй – 22 апреля.

Ранее марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно приземлился на Марсе, показал первое цветное изображение с высоким разрешением.

Напомним, специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

космос вертолет марсоход Марс Perseverance
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)
Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)Россия
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причину
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причинуВласть
Ученые в США открыли новую опасную для человечества мутацию коронавируса
Ученые в США открыли новую опасную для человечества мутацию коронавирусаСША
США увеличат военную помощь для Украины. Комитет принял законопроект (обновлено)
США увеличат военную помощь для Украины. Комитет принял законопроект (обновлено)США
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное море
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное мореСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять