Маск о вторжении в Россию летом: "Время решает все"

Миллиардер поделился в соцсетях шуточным мемом о вторжении в Россию, но не все поняли, что именно имеет ввиду Маск

Илон Маск пошутил о вторжении в Россию. Фото: REUTERS/Mike Blake

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил о вторжении в Россию.

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Миллиардер в Twitter опубликовал мем, посвященный попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить Россию.

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

На коллаже изображений Наполеон рассказывает своей первой жене Жозефине Богарне, что он хочет вторгнуться в Россию, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом.

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В свою очередь, тот ей отвечает: "Время решает все".

К слову, не все поняли, что именно имеет ввиду Маск:

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Как мы ранее писали, после того как курс биткоина обрушился из-за твита главы Tesla Илона Маска, коллектив хакеров Anonymous обвинил миллиардера в чрезмерном влиянии и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Они пообещали месть Маску.

Так, в январе 2021 года Маск упомянул биткоин в своей биографии в Twitter, и курс криптовалюты резко взлетел. Однако в мае курс биткоина рухнул после заявления Маска, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине. Падение усилились на фоне твита миллиардера, в котором инвесторы усмотрели намек на то, что компания готовится к продаже купленной ранее криптовалюты.